Более 250 тонн свежей рыбы по доступной цене реализовано в Южно-Сахалинске с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города продолжает совместную работу с министерством по рыболовству по реализации регионального проекта «Обеспечение населения свежевыловленной рыбой», в рамках которого наценка на продукцию не превышает 15 процентов, рассказали ТИА «Острова» в городской адмитнистрации.
Сейчас в продаже сезонные виды свежей рыбы: треска, минтай, камбала. А также свежемороженая навага. Как отмечают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, ведется как выездная торговля, так и в розничных сетях. Ассортимент меняется в зависимости от времени года.
- Администрация города ведет постоянную работу с предприятиями торговли. Министерство взаимодействует с рыбопромышленными предприятиям. В результате население приобретает рыбу по доступной цене от производителей, с розничной наценкой не выше 15%. Ежедневно информация о реализации свежей рыбы размещается на сайте администрации города, в мессенджерах, в приложении «Острова.65», также проводится пуш-оповещение среди отдельных категорий населения, – рассказала заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска Елена Дачилова.
Отметим, с начала года в городском округе реализовано более 250 тонн свежей рыбы. Это в два раза больше показателей прошлого года за аналогичный период.
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