Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2024
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10:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы все чаще начали летать в Харбин

Сахалинцы все чаще начали летать в Харбин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 1 квартале 2024 года границу Сахалинской области по направлению в Харбин (КНР) и обратно пересекли почти 2 тысячи пассажиров, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

 Международное регулярное  сообщение из Южно-Сахалинска в Китай  возобновилось в июне  2023 года после снятия  ковидных ограничений. Рейсы в Харбин выполнялись 2 раза в неделю, в зимний период – 1 раз в неделю.

В 2023 году на китайском направлении границу пересекли 4 685 пассажиров. В этом году на Сахалине прогнозируется рост пассажиропотока в связи с открытием новых направлений. Так, в конце апреля планируется запустить еженедельный прямой рейс из Южно-Сахалинска на Пхукет (Таиланд). При популярности маршрута на данном направлении будет работать большой борт вместимостью 440 посадочных мест. В середине мая таможенники готовятся к оформлению  рейсов по маршруту Южно-Сахалинск – Пекин (Дасин). Данное направление также будет регулярным, воздушное судно готово переместить 128 пассажиров.

– Для удобства пассажиров принято решение об использовании дополнительных площадей действующего аэровокзала для совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами, – рассказала и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Южно-Сахалинск Галина Калинина. – Уже закончено переоборудование федерального зала на втором этаже, где установлены рентген-аппараты и будет располагаться зона таможенного контроля. На прилет будут использоваться два действующих зала, расположенные на первом этаже.

Пассажиры рейсов из Китая не раз нарушали нормы при перемещении алкогольной продукции, табачных изделий и валюты. Сахалинская таможня рекомендует туристам ознакомиться с правилами перемещения товаров перед поездкой за границу. У физических лиц есть возможность до вылета заполнить пассажирскую таможенную декларацию в электронном виде на сайте Федеральной таможенной службы. Там же можно найти информацию о правилах перемещения товаров. Дополнительно информация размещена на стендах до входа в  зону таможенного контроля.

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