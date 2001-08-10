Рост доходов граждан не успевает за ростом цен на жилье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За четыре года действия массовой льготной ипотеки российские застройщики накопили финансовую подушку и смогут выдержать снижение цен на жилье. Такое мнение высказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА VladNews.
«Что касается ситуации с застройщиками, мы смотрим за ней. В принципе, они накопили неплохую финансовую подушку - цены росли и у них прибыль кратно выросла за четыре года (срок действия льготной ипотеки). Мы считаем, что у них есть возможности для сокращения цен на жилье. Они могут это выдержать», - сказала Эльвира Набиуллина. При этом проектное финансирование, которое применяют банки, позволяет контролировать денежные потоки, отметила она.
По оценкам Банка России, за четыре года массовой льготной ипотеки средние цены на новостройки выросли в два раза, а зарплаты и доходы в среднем в полтора раза. То есть рост цен на новостройки опережает доходы населения, и это не увеличивает доступность жилья.
«Ситуация на рынке ипотеки должна приводить к улучшению доступности жилья, а не ценовым пузырям. Выгоды от низких ставок не должны съедаться ростом цен, как это происходит», - подчеркнула глава ЦБ.
Поэтому льготная ипотека должна быть адресной и действительно помогать тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий. При этом нужно стремиться к тому, чтобы рыночная ипотека была доступной - для этого нужно уменьшение инфляции, добавила Эльвира Набиуллина.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 16:29 5 Апреля В Смирныховском районе прогнозируется лавинная опасность
17:20 10 Апреля В Приморье отловят конфликтного тигра
16:41 5 Апреля В Южно-Сахалинске обследуют зеленые насаждения после зимы
17:03 5 Апреля В первую чистую пятницу собрано около 1740 кубометров мусора в Южно-Сахалинске
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
09:17 21 Марта Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
Выбор редакции
- 11:34 Вчера Сахалинцев зовут на выставку "Край родной – Вселенная моя"
- 15:49 10 Апреля В городском парке им Ю. Гагарина готовятся к открытию летнего сезона
- 12:07 10 Апреля В Южно-Сахалинске 12 апреля пройдет "чистая пятница"
- 12:09 9 Апреля Знаменитый сахалинский маяк Анива обследовали перед реконструкцией
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?