Рост доходов граждан не успевает за ростом цен на жилье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За четыре года действия массовой льготной ипотеки российские застройщики накопили финансовую подушку и смогут выдержать снижение цен на жилье. Такое мнение высказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА VladNews.

«Что касается ситуации с застройщиками, мы смотрим за ней. В принципе, они накопили неплохую финансовую подушку - цены росли и у них прибыль кратно выросла за четыре года (срок действия льготной ипотеки). Мы считаем, что у них есть возможности для сокращения цен на жилье. Они могут это выдержать», - сказала Эльвира Набиуллина. При этом проектное финансирование, которое применяют банки, позволяет контролировать денежные потоки, отметила она.

По оценкам Банка России, за четыре года массовой льготной ипотеки средние цены на новостройки выросли в два раза, а зарплаты и доходы в среднем в полтора раза. То есть рост цен на новостройки опережает доходы населения, и это не увеличивает доступность жилья.

«Ситуация на рынке ипотеки должна приводить к улучшению доступности жилья, а не ценовым пузырям. Выгоды от низких ставок не должны съедаться ростом цен, как это происходит», - подчеркнула глава ЦБ.

Поэтому льготная ипотека должна быть адресной и действительно помогать тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий. При этом нужно стремиться к тому, чтобы рыночная ипотека была доступной - для этого нужно уменьшение инфляции, добавила Эльвира Набиуллина.