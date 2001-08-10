На Сахалине наградили участников и волонтеров СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Церемония награждения прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 11 апреля. Участниками встречи стали студенты Сахалинского колледжа искусств, военнослужащие 12-го Главного управления Министерства обороны РФ и ребята из военно-патриотического общественного движения «Юнармия», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В своем приветственном слове исполняющая обязанности директора СахОУНБ Марина Волкова подчеркнула, что все присутствующие собрались по очень важному и значимому поводу не только для Сахалина, но и для всей страны.
- Сегодня на государственном уровне уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи. Одна из задач библиотек — проявлять уважение к тем, кто защищает нас. Указом губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко 2024 год объявлен Годом защитника Отечества и библиотеки островного региона активно включились в эту работу. Проводятся лекции, организуются выставки, а также изучается и перенимается опыт других регионов по сохранению памяти о наших земляках и коллегах, защищавших Родину. – отметила и.о. директора СахОУНБ.
В свою очередь, приветствуя участников встречи, председатель Сахалинского областного Совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий Иван Лахно особо подчеркнул, что помощь нашим бойцам, находившимся в зоне проведения специальной военной операции, начали оказывать с первых дней ее начала. Это были региональные власти, общественные организации и рядовые жители. По инициативе Совета некоторым из этих организаций были вручены благодарственные письма и общественные награды.
Иван Лахно поблагодарил специалистов Сахалинской областной универсальной научной библиотеки с оказанием помощи ветеранам боевых действий.
- Мы всегда получаем поддержку библиотеки, с какими бы просьбами мы не обратились. – подчеркнул общественник.
Кроме того, он отметил важность посильной помощи волонтеров и всего населения нашей страны для поддержания боевого духа участников СВО.
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