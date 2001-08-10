Тихоокеанское
информационное агентство
11 Апреля 2024
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16:49, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец пойдет под суд за то, что выращивал в цветочных горшках не цветы

Сахалинец пойдет под суд за то, что выращивал в цветочных горшках не цветы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Макаровскому городскому округу при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель 1967 года рождения, подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Ранее оперативникам поступила информация, что вышеуказанный гражданин выращивает в своей квартире коноплю.

При осмотре жилища фигуранта жилище полицейские обнаружили цветочные горшки, в которых произрастали запрещенные к возделыванию растения рода «конопля» в количестве 35 штук.

Ввиду наличия в действиях указанного гражданина признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ, органом дознания возбуждено уголовное дело. 

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