Муниципальный асфальтобетонный завод в Южно-Сахалинске возобновил работу после зимы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первую партию асфальтобетонной смеси сегодня произвели для восстановления дорожного полотна на ул. Красной. На ремонтируемом участке предполагается заменить 2200 квадратных метров покрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Пусконаладочные работы на муниципальном предприятии завершились 9 апреля. Накануне была произведена первая партия асфальта. Лаборатория, действующая на базе завода им. Федотова, выдала заключение на соответствие материала существующим нормативам.

Работу двух асфальтобетонных установок обеспечивают 16 специалистов. Производительность оборудования составляет 110 тонн горячего асфальта в час. С наступлением допустимых температур предприятие заработает во всю мощность. Материалы для производства асфальта подготовлены в полном объеме.

- Сырья в данный момент хватает на производство почти 20 тысяч тонн асфальта. По мере необходимости происходит пополнение инертных материалов, - рассказал мастер участка по выпуску асфальтобетонной смеси Константин Котман.

Первые 200 тонн асфальта в этом году были произведены для ремонта ул. Красной. Мониторинг показал, что состояние грунта позволяет выполнять работы методом сплошного асфальтирования. К нему приступили 9 апреля. Специалисты завода им. Федотова произвели фрезерование и подготовили дорожное полотно. Заменить предстоит порядка 2 200 квадратных метров. Сегодня рабочие бригады приступили к укладке горячего асфальта.

- Специалистами департамента дорожного хозяйства был проведен мониторинг городских улиц, выявлены недостатки покрытия и составлен график ремонта. В первую очередь работы будут вестись на тех улицах, где курсирует общественный транспорт. Мелким ямочным ремонтом будет охвачено 48 участков улиц. В мае мы проведем повторный мониторинг и обновим график, - отмечает начальник отдела по содержанию улично-дорожной сети Южно-Сахалинска Андрей Нечепуренко.

Также работа по подготовке к асфальтированию ведется на участках ул. Колодезной, Хабаровской, Сахалинской и др. Ямочный ремонт в областном центре должен быть выполнен до 1 июня.

После этого службы приступят к восстановлению дорожного покрытия «большими картами» и методом сплошного асфальтирования. Работы по ремонту улично-дорожной сети также ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Вместе с тем дорожные службы продолжают приводить в нормативное состояние улицы города и с помощью технологии литого асфальта.