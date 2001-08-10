Скверы и аллеи Южно-Сахалинска продолжают приводить в порядок после зимы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице продолжаются комплексные мероприятия в рамках месячника чистоты. Большой объем работ выполняют городские службы, отвечающие за озеленение, которым предстоит привести в порядок 47 территорий общественных пространств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала начальник отдела содержания озелененных территорий МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения г. Южно-Сахалинска» Алена Гвоздева, на сегодня завершены мероприятия по ворошению снега, демонтажу защитных конструкций зеленых насаждений. Сейчас специалисты приступили к прочесыванию газонов, прополке приствольных лунок, обрезке сухих ветвей, кронированию деревьев.

Также по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина как в скверах, так и вдоль улично-дорожной сети идет комплексное обследование всех зеленых насаждений на предмет повреждений, которые могли получить растения при расчистке территории и от тяжести самого снега.

- В этом году во время циклона выпало очень много снега. Под его тяжестью деревья и кустарники получили некоторые механические повреждения. Проведем их обследование и по результатам приступим к лечению или частичной замене насаждений, - рассказала Алена Гвоздева.

Кроме того, на регулярной основе в скверах, на бульварах и аллеях проводится уборка мусора. В ближайшие дни начнется ремонт, помывка малых архитектурных форм и скамеек.

Напомним, по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина весь апрель посвящен масштабной уборке города. На протяжении месяца дорожные и коммунальные службы, ЖЭУ и управляющие компании, подрядные организации, структурные подразделения муниципалитета будут реализовывать комплекс мероприятий по уборке и приведению в порядок территорий городского округа.

Свой вклад в уборку дворовых территорий и общественных пространств смогут внести все желающие в дни чистых пятниц: 12, 19, 26 апреля и 3 мая. Также 20 апреля всех приглашают на общегородской субботник, 27 апреля – на общероссийский.