На Сахалине проверили, как автолюбители пропускают спецмашины с маячком и сиреной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главное управление МЧС России по Сахалинской области совместно с госинспекторами ГИБДД в рамках межведомственной акции «Маячок» проверили, насколько добросовестно в Южно-Сахалинске водители соблюдают правила дорожного движения в ситуации, когда спецтехника с проблесковыми маячками и сиренами направляется на вызов. Ведь обеспечение беспрепятственного проезда экстренных служб – всегда актуальная тема для больших городов в условиях загруженности дорог, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
В ходе профилактической акции автомобиль пожарной охраны с включёнными маячками и звуковым сигналом двигался по заданному маршруту, в этот момент сотрудники ГИБДД выявляли и фиксировали факты непредставления преимущества со стороны участников движения. В результате акции выявили 5 нарушителей, в отношении которых были составлены административные протоколы по ст. 12.17 часть 2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб., либо лишение водительских прав сроком от трех месяцев до одного года.
Идея акции заключалась в том, чтобы привлечь внимание общества и напомнить жителям островного региона о необходимости уступать дорогу спецтехнике, так как своевременное реагирование пожарных, полицейских и медицинских бригад может спасти жизни людей.
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