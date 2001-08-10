"Каникулы" по взносам на капремонт для новостроек на Сахалине и Курилах составляют 2 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям Сахалинской области напоминают о сокращении срока «каникул» по взносам на капитальный ремонт для новостроек. Собственники квартир в новостройках начнут получать квитанции спустя 2 года после сдачи дома в эксплуатацию. Ранее этот срок был установлен на отметке 5 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минЖКХ.

Несмотря на то что дом новый, собственники жилья в новостройках не освобождаются от ежемесячной уплаты взносов на капремонт. Такая норма закреплена в ст. 169 Жилищного кодекса.

- Соответствующие поправки внесли в региональный закон «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области». Теперь обязанность по уплате взносов на капремонт у жильцов домов, введённых в эксплуатацию после утверждения региональной программы и включённых в неё при актуализации, возникает спустя два года после сдачи объекта, - пояснил руководитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Игорь Бондарев.

Собственникам рекомендуют оплачивать взносы на капремонт своевременно – до 25 числа месяца, следующего за расчётным. В случае просрочки платежа, начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, будут начисляться пени. Островитяне могут получать квитанции в электронном виде, оформив заявку на сайте Фонда капитального ремонта Сахалинской области.