В детских садах Южно-Сахалинска продолжают проводить уроки здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг специалисты областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики встретились с ребятами из детского сада «Росинка». Малышам объяснили, что такое правильное питание, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Занятие мы проводим в форме увлекательной беседы. Подготавливаем загадки про здоровый образ жизни, выкладываем макеты разных продуктов, чтобы дети могли сами определить, какие из них полезные, а какие вредные. Так у них формируется культура правильного питания. Урок длится не более получаса, потому что внимание ребят удержать сложно. В завершении, как правило, показываем им мультфильм и также в игровой форме спрашиваем, что они усвоили, - рассказала медсестра областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чугунова.

Проектом «Урок здоровья» охвачены все детские сады Южно-Сахалинска. Он реализуется уже около пяти лет в рамках муниципальной программы «Здоровые дети — здоровое общество» и национального проекта «Демография».