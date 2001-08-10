Южносахалинцам напоминают о возможности получения налоговых уведомлений в электронном виде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управление Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области напоминает жителям города о возможности получения и оплаты налоговых уведомлений онлайн. Жителям больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в налоговые органы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В настоящее время уведомление о начисленных имущественных налогах и НДФЛ, в первую очередь, направляется в Личный кабинет налогоплательщика. Личный кабинет позволяет гражданам своевременно узнавать о задолженности, оперативно направлять заявления и документы для получения налоговых льгот и вычетов, получать уведомления в электронном виде, оплачивать налоги без комиссии.
Физические лица, получившие доступ к Личному кабинету налогоплательщика физического лица, получают и передают документы в налоговый орган в электронной форме. Пользователи, которые направили в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе, получают документы на бумаге по почте. Вернуться к взаимодействию исключительно в электронном виде можно, направив также уведомление через Личный кабинет. Для этого необходимо активизировать (в Личном кабинете) строку «Отказаться от получения» в разделе «Настройки профиля», подраздел «Уведомления».
Отказ от дублирования почтой информации, полученной от налоговых органов в электронном виде, избавляет от необходимости ходить на почту за получением заказной корреспонденции, стоять в очередях и хранить бумажные документы, обеспечивает своевременное их получение независимо от изменения места проживания.
Напоминаем также, что каждый налогоплательщик может воспользоваться новой возможностью получения налоговых уведомлений в электронном виде на портале Госуслуг. Для этого необходимо направить уведомление (о необходимости получения от налоговых органов документов в электронной форме) через Личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
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