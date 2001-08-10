12 сахалинцев получили государственные награды Российской Федерации и Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко вручил высокие награды жителям региона, которые внесли большой вклад в сферу культуры, жилищно-коммунальное хозяйство, строительную и транспортную отрасли, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Всех вас объединяет высокий профессионализм, ответственность, способность решать самые сложные задачи. Вместе с вами мы повышаем транспортную доступность Сахалина и Курил, помогаем улучшить жилищные условия тысячам людей, делаем доступнее медицинскую помощь. Сахалинцы и курильчане видят результаты этой работы и говорят за это спасибо. Я присоединяюсь к словам благодарности жителей области. Рассчитываю, что мы продолжим с вами работать так же эффективно. Заботиться о земляках и делать все для процветания островной области, – сказал Валерий Лимаренко.

За большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоили Инге Костановой – директору Сахалинского театра кукол.

– Такую высокую награду получить очень волнительно. Благодарю своих коллег, с которыми уже 35 лет служу островной культуре. Благодарю губернатора и министра культуры области за то, что оценили мою работу. Мой путь начинался с должности научного сотрудника областного краеведческого музея. Я занималась литературным краеведением, историей театральной культуры. Девять лет назад судьба привела меня в театр кукол, где работаю со всей душой, – поделилась Инга Костанова.

В репертуаре театра кукол сегодня более 50 спектаклей для детей и взрослых, которые смотрят около 43 тысяч зрителей в год. По отзывам театральных критиков, спектакли отличаются органическим соединением театра кукол и драматического театра, всегда наполнены мыслью, философским подтекстом, живым исполнением.

За многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Сергей Анохин – начальник участка производства Победино-Ноглики Сахалинского регионального центра связи Хабаровской дирекции связи Центральной станции связи - филиала РЖД.

Почетными грамотами Президента Российской Федерации награждены глава Углегорского района Федор Филин и первый заместитель руководителя Дирекции по реализации программ строительства Сахалинской области Андрей Комароми.

Благодарность Президента Российской Федерации вручили инженеру Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Евгению Аршинову.

Почетной грамоты Федерального агентства по делам национальностей удостоена начальник отдела по работе с КМНС правительства Сахалинской области Регина Федулова.

Благодарственные письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации вручили инженеру первой категории Роману Матвеенко и слесарям по ремонту оборудования тепловых сетей Руслану Хайрутдинову и Алексею Молчанову.

Почетной грамотой Правительства Сахалинской области награжден референт отдела перспективного развития министерства ЖКХ Сахалинской области Николай Козлов. Благодарностей губернатора удостоены начальник финансового отдела министерства ЖКХ Сахалинской области Алена Головнева и главная медицинская сестра центральной поликлиники Южно-Сахалинска Вера Ремизова.