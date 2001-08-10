На космодроме Восточный вновь отменили пуск Ангары

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 10 апреля, вновь не состоялся пуск Ангары с космодрома Восточный в Амурской области. Старт отложен, предварительно, на сутки. Об этом сообщает ИА «Порт Амур», с ссылкой на Роскосмос.

Подобная ситуация произошла во вторник, 9 апреля. Тогда сообщили, что старт отложен по техническим причинам.

«Ангара-А5» - экологически чистая, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе.

Запуск ракеты должен открыть летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.