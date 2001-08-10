На Сахалине и Курилах выбирают самые уютные, креативные и технологичные подъезды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе во второй раз стартовал конкурс «Подъезд образцового содержания». Каждый месяц, начиная с апреля, во всех 18 районах на голосовании жители будут определять лучшие подъезды. В конце года самые благоустроенные объекты поборются в различных номинациях на региональном уровне. Победители получат призы.
В начале каждого месяца – с 1 по 5 число – будут отбираться заявки на участие. Их могут подать как собственники жилья лично, так и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, старшие по домам. Документы направляются в администрацию своего городского округа. С подробной информацией, в том числе с порядком подачи документов, можно ознакомиться на официальных сайтах районных администраций.
Победителей муниципального этапа выберут путем онлайн-голосования, которое стартует 10 апреля в региональном приложении Острова.65. В течение недели у жителей будет возможность отдать голоса за самые ухоженные, по их мнению, подъезды.
В декабре все победители ежемесячных конкурсов выйдут на региональный этап. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». В каждой определят три призовых местах. На областном этапе конкурсантов будет оценивать экспертная комиссия. Они будут учитывать различные критерии – как технические, так и эстетические.
– В прошлом году за первенство боролись 114 мест общего пользования. Оценивались не только внешний вид подъездов, их благоустроенность, креативность оформления, но и соблюдение норм технической эксплуатации. Все участники, направившие на финальный этап конкурса заявки, достойно представили свои районы. Мы решили продолжить эту практику, ведь благодаря проведению таких соревнований в области становится все больше подъездов с оригинальным оформлением и современным техническим оснащением, – поделилась министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Напомним, губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. В прошлом году удалось отремонтировать большую часть – свыше 4 тысяч. В этом году предстоит привести в порядок еще 3 тысячи объектов.
На сегодня отремонтировали уже 436 подъездов. Работы ведутся в рамках губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение» и партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд».
Напомним, любая управляющая компания может получить субсидию и возместить 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений. Какие виды работ будут выполнены в подъезде, зависит от самих жителей. Чем активнее они будут в этом вопросе, тем быстрее их дом станет уютнее и комфортнее. Для этого жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Окончательное решение о предстоящих работах принимается на общем собрании собственников или по предложениям совета дома.
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