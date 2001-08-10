В городской больнице Южно-Сахалинска капитально отремонтировали кардиологическое отделение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городской больнице имени Анкудинова завершили капитальный ремонт кардиологического отделения – выполнили перепланировку, расширили палаты и заменили коммуникации. Ежегодно здесь проходят лечение более тысячи человек. С выполненными работами сегодня ознакомился губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" региональном правительстве.

– Сегодня я осмотрел новое кардиологическое отделение, пообщался с пациентами. Прекрасные условия, хороший пищевой блок. Это очень важно и для пациентов, и для медицинских работников. Уверен, новые условия самым позитивным образом скажутся на качестве оказания медицинских услуг, – подчеркнул глава региона.

Чтобы создать наиболее комфортные условия, в новом отделении выполнили перепланировку. В помещениях кардиологического отделения заменили напольное покрытие, обшили стены. К каждой койке подвели централизованное кислородное обеспечение. Также у пациентов появились кнопки вызова медработников.

В новом отделении предусмотрели современные душевые комнаты, в том числе – для маломобильных пациентов.

– Очень хорошее отделение – чисто, светло и комфортно. Персонал хороший, заботливый. Вкусно кормят, всем довольны, – рассказал губернатору один из пациентов.

– В основном у нас пожилые пациенты, маломобильные люди. При ремонте отделения это учитывается. Одновременно здесь могут проходить лечение до 50 человек. В том числе предусмотрена палата интенсивной терапии. Она рассчитана на 6 пациентов, – отметила Светлана Шукина, заведующая кардиологическим отделением.

Кроме того, недавно в городской больнице имени Анкудинова запустили компьютерный томограф последнего поколения – первый на Дальнем Востоке. Теперь врачи медицинского учреждения могут получать наиболее точные и детализированные изображения.

Новый томограф делает 256 срезов высокого разрешения – аппаратов с такими характеристиками в Сахалинской области ранее не устанавливалось. Ему также доступна технология спектрального сканирования, которая позволяет проводить исследования без использования контрастного вещества. По сравнению со стандартными изображениями КТ, сканер обеспечивает наиболее точную диагностику при большинстве нозологий, своевременное выявление патологий на более ранних этапах диагностики, позволяет избежать дополнительных диагностических исследований.

Отметим, развитие медицины – важнейшее направление правительства Сахалинской области. В регионе поставлен курс на пациентоцентричный подход. Такое отношение позволяет повысить качество и продолжительность жизни людей за счёт диагностики, профилактики и лечения. О приоритетах в развитии здравоохранения ранее заявил глава государства Владимир Путин.

– В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи, причем от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов. Для этого мы реализуем профильный национальный проект «Здравоохранение», с 2021 года запустили региональные программы модернизации первичного звена», – рассказал Президент.

Благодаря программе модернизации в Сахалинской области происходят значительные изменения – проведены ремонты в районных поликлиниках и в областном центре, приобретено специализированное оборудование, поступил автотранспорт. В 2024 году программа модернизации в регионе будет продолжена, на эти цели выделено 557 млн рублей.