В городском парке им Ю. Гагарина готовятся к открытию летнего сезона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 апреля городской парк присоединился к месяцу чистоты, который традиционно проходит в областном центре в преддверии майских праздников. На его территории, как и по всему городу, проходят «чистые пятницы» и субботники, в ходе которых коллективы учреждений и предприятий активно убирают мусор и помогают ворошить снег, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы по освобождению от снега, приведению в порядок пешеходных дорожек, аллей, лесопарковой зоны, спортивных площадок выполняются в городском парке ежедневно. Все силы брошены на подготовку к летнему сезону, открытие которого запланировано на 4 мая.

Как рассказал директор городского парка Виктор Калюжный, в ближайшее время на территории парка вновь появятся скамейки, малые архитектурные формы и другие объекты, убранные на время зимнего периода, в том числе идет подготовка к установке стеклянного шатра — одной из площадок, на которой проводятся различные мероприятия. Рабочие готовят к использованию уличные тренажеры. При необходимости выполняется покраска конструкций, после чего их будут устанавливать на место. Также особое внимание уделяется участкам, где расположены клумбы и цветники.

– Приводить парк в порядок активно помогают жители городского округа, – добавил Виктор Калюжный, – в прошлую пятницу люди приходили ворошить снег. Очередная масштабная уборка состоится на этой неделе – поступают заявки от коллективов.

Активные работы сейчас ведутся на стадионе «Космос». Зимой на его территории был расположен большой ледовый каток. С наступлением весны рабочие готовят объект к использованию в теплое время года.

– У наших горожан большое желание заниматься физкультурой и спортом на стадионе «Космос». Ежедневно проводятся работы по благоустройству – это покраска стоек, уборка газонов, площадок, беговых дорожек. К открытию летнего сезона всё будет готово, – рассказал начальник отдела по эксплуатации плоскостных сооружений городского парка Виталий Базанов.

Напомним, до конца месяца в областном центре пройдет несколько «чистых пятницы»: 12-го, 19-го и 26-го апреля. Еще одна «чистая пятница» состоится 3 мая. Также присоединиться к наведению порядка южносахалинцы смогут 20 апреля, когда состоится общегородской субботник, и 27 апреля — в день общероссийского субботника. Добавим, руководство городского парка просит посетителей использовать для выгула собак специальную площадку – дог-парк. Также горожан просят своевременно убирать за своими четвероногими, если они находятся на территории парка вместе с питомцами.