Южно-сахалинские школьники завоевали призовые места на Национальном чемпионате по робототехнике
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат по робототехнике «Красноярск 5.0» собрал более 3 тысяч участников из 52 субъектов России, а также дружественных стран. Южно-Сахалинск представляли команды из детского технопарка «Кванториум» при гимназии № 3 и лицея №2, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, чемпионат объединяет юных конструкторов робототехники и экспертов, формирует профессиональную среду инженеров будущего. Лига «Технологий» – одно из направлений, в котором команды занимаются моделированием, конструированием и программированием роботов, а также участвуют в игре на поле.
По итогам национального этапа робототехнических STEAM-соревнований «Красноярск 5.0» южно-сахалинские кванторианцы завоевали 2 место. В состав команды «SahalinNetRunners» вошли ученики детского технопарка: Иван Стальной, Давид Пьянзин, Константин Проценко, Ангелина Бекетова, Андрей Гнатюк, Дмитрий Наумкин, Никита Чудинов и Никита Носов. Ребята долго готовились к соревнованиям и за 3 дня чемпионата особенно отличились в «Игре роботов». Также команда стала призером номинации «Система управления» в направлении Лига «Технологий».
- В финал не попали, потому что просто не хватило опыта, но мы точно будем его добирать и в следующем году уже будем на уровень выше. Мероприятие впечатляет, очень масштабно, хорошая организация, – рассказал наставник школьников Александр Коломиец.
Старшая команда лицея №2 «SakhSplash» – победила в двух номинациях: «2-й выбор «Союза-Победителя» «Система управления» направления Лига «Технологий». Младшая команда лицея №2 «EML Team» стала призером в номинации «Дизайн робота» в направлении Лига «Решений».
На церемонии открытия сообщили, что следующий национальный этап пройдет в Южно-Сахалинске. Договоренность была достигнута на встрече первого заместителя министра образования островной области Ирины Шпаченко и мэра Красноярска Владислава Логинова.
Отметим, региональным оператором чемпионата уже четыре года выступает компания «GS Group». В Сахалинской области чемпионат проводится при поддержке министерства образования Сахалинской области.
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