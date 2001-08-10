Южносахалинцам напоминают о программе долгосрочных сбережений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство финансов РФ информирует, что с 2024 году с 1 января в России стартовала программа долгосрочных сбережений (ПДС). Граждане могут в нее вступить и заключить договор долгосрочных сбережений (ДДС) с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Программа долгосрочных сбережений - это накопительно-сберегательный продукт, который позволит сформировать дополнительный финансовый ресурс на долгосрочные стратегические цели, а также финансовую подушку, в том числе на случай наступления особых жизненных ситуаций.

Долгосрочные сбережения формируются гражданином самостоятельно за счет добровольных взносов, а также за счет средств ранее сформированных пенсионных накоплений и государственной поддержки в виде софинансирования.

Подробнее о программе долгосрочных сбережений и о том, как к ней подключиться можно узнать на портале моифинансы.рф.