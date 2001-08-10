Южносахалинцам напоминают о программе долгосрочных сбережений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министерство финансов РФ информирует, что с 2024 году с 1 января в России стартовала программа долгосрочных сбережений (ПДС). Граждане могут в нее вступить и заключить договор долгосрочных сбережений (ДДС) с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Программа долгосрочных сбережений - это накопительно-сберегательный продукт, который позволит сформировать дополнительный финансовый ресурс на долгосрочные стратегические цели, а также финансовую подушку, в том числе на случай наступления особых жизненных ситуаций.
Долгосрочные сбережения формируются гражданином самостоятельно за счет добровольных взносов, а также за счет средств ранее сформированных пенсионных накоплений и государственной поддержки в виде софинансирования.
Подробнее о программе долгосрочных сбережений и о том, как к ней подключиться можно узнать на портале моифинансы.рф.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:20 Сегодня В Приморье отловят конфликтного тигра
10:22 Сегодня С начала года бесплатные путевки в санаторий “Синегорские минеральные воды” получили 92 жителя Сахалинской области
09:15 Сегодня Сахалинцам напоминают, что своевременные передача показателей счетчиков – залог корректности начислений
11:05 Сегодня В Анивском районе приступили к летнему содержанию дорог
- 16:29 5 Апреля В Смирныховском районе прогнозируется лавинная опасность
16:41 5 Апреля В Южно-Сахалинске обследуют зеленые насаждения после зимы
17:03 5 Апреля В первую чистую пятницу собрано около 1740 кубометров мусора в Южно-Сахалинске
17:47 4 Апреля В Южно-Сахалинске продолжаются противопаводковые мероприятия
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
09:17 21 Марта Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
Выбор редакции
- 15:49 Сегодня В городском парке им Ю. Гагарина готовятся к открытию летнего сезона
- 12:07 Сегодня В Южно-Сахалинске 12 апреля пройдет "чистая пятница"
- 12:09 Вчера Знаменитый сахалинский маяк Анива обследовали перед реконструкцией
- 11:01 Вчера Более 30 проектов благоустройства реализуют в сахалинских селах в этом году
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?