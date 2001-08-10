Всего за 5 дней регистрации на форум "ОстроVа"» подано 600 заявок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году форум посвящен карьере. Более 500 лидеров, управленцев, аналитиков, специалистов по кадровой политике и управлению персоналом, сотрудников промышленных предприятий из разных регионов России в возрасте от 14 до 35 лет приедут в Южно-Сахалинск.
- Регистрация проходит в штатном режиме, каких-то сбоев не зафиксировано. Мы видим, что участники регистрируются более активно, чем в прошлом году. Если говорить по цифрам, то они больше в несколько раз. Регистрация продлится до 31 мая включительно. Затем мы приступим к отбору. Конкурс будет высокий. Если в прошлом году было 16 человек на место, - отмечают в дирекции форума.
Напомним, в этом году образовательная программа пройдёт по трём направлениям. «Карьера.Образование» соберет лучших студентов и выпускников со всей страны по ключевым направлениям экономики мирового океана. «Карьера.Производство» объединит молодых инженеров, специалистов по ключевым отраслям развития экономики островного региона. «Карьера.Первые» откроет возможности для профессионального самоопределения и становления детей и подростков. Зарегистрироваться можно на сайте https://ostrova-forum.ru/
В этом году на форуме традиционно состоится защита проектов на получение гранта от Росмолодёжи. Участники смогут претендовать на получение сертификата на сумму до 1 миллиона рублей. Организаторами мероприятия выступают Правительство Сахалинской области и Росмолодёжь.
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