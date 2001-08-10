В Южно-Сахалинске 12 апреля пройдет "чистая пятница"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается активная уборка территорий после зимы. 12 апреля пройдет вторая «чистая пятница». Администрация города приглашает трудовые коллективы, общественников, волонтеров и всех горожан присоединиться к весенней уборке, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Горожане, желающие привести в порядок после зимы придомовые территории, могут обратиться в свою управляющую компанию или в департамент городского хозяйства. Участников «чистой пятницы» обеспечивают необходимым инвентарем, мешками, перчатками. Все это жители могут получить в своей УК. Узнать адрес, телефоны управляющей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082.
Дополнительную информацию об участии в месячнике по санитарной очистке можно получить в рабочее время в департаменте городского хозяйства (пр. Мира, 64а, каб. 103) или по телефону: 300-461 (доб. 3, 5, 9).
Напомним, месячник по санитарной очистке городских территорий стартовал 1 апреля. На усиленный режим работы переведены все службы, которые освобождают от мусора и смёта улично-дорожную сеть, внутриквартальные проезды, тротуары, территории дворов, скверов. К первой «чистой пятнице» горожане присоединились 5 апреля, в этот день для наведения порядка на улицы Южно-Сахалинска вышли около 6000 человек - это сотрудники администрации города, представители федеральных структур, трудовые коллективы организаций и предприятий. За один день было собрано и вывезено на полигон ТБО около 43 кубометров мусора.
Чистые пятницы пройдут 12, 19, 26 апреля и 3 мая. Также присоединиться к наведению порядка после зимы южносахалинцы смогут 20 апреля, когда состоится общегородской субботник, и 27 апреля - в день общероссийского субботника.
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