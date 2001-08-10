В Анивском районе приступили к летнему содержанию дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Раньше намеченного срока дорожная техника вышла на участки, которые готовы к восстановлению после зимнего периода, рассказали ТИА "Острова" в администрации района.
На дорогах в грунтовом исполнении производят отсыпку инертными материалами и грейдирование. Эти мероприятия проходят в г. Анива, с. Троицкое, а также на улично-дорожной сети в с. Мицулевка.
- Накануне прошла встреча с представителями подрядной организации, которая в 2023 г. прокладывала газовую сеть в Мицулёвке. Обсудили участки, на которых уже можно проводить восстановительные работы, - рассказал вице-мэр округа Владимир Комаров.
В селе также отсыпают нарушенные переезды, выравнивают дорожное полотно и расчищают кюветную часть.
Кроме дорог в грунтовом исполнении, приступили к ямочному ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием.
Заключены необходимые контракты с подрядными организациями.
В рамках текущего содержания, подрядчики отремонтируют участки дорог общей протяженностью более 20 тысяч квадратный метров.
- Хорошо, что сейчас, пока погода позволяет, начали ремонт дорог. Хотелось, чтобы поскорее все привели в порядок и не переживать за ходовую часть машины, - поделился житель Троицкого Андрей Анин.
В преддверии ремонтной кампании в администрации округа проведена работа комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе совещания представители обслуживающих организаций, занятых содержанием автомобильных дорог регионального и федерального значения оповещены о необходимости приступить к летнему содержанию своих объектов.
Администрация Анивского городского округа обращает внимание водителей, будьте бдительны при движении по ремонтируемым участкам дорог Анивского городского округа. Заблаговременно снижайте скорость и смотрите по сторонам, проезжая участки ремонта.
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