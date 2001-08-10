С начала года бесплатные путевки в санаторий “Синегорские минеральные воды” получили 92 жителя Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бесплатные путевки в санатории Отделение Социального фонда России по Сахалинской области предоставляет гражданам, которые получают набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде, то есть не отказались от него в пользу денежной выплаты, рассказали ТИА "Острова" в фонде пенсионного и социального страхования.

«В первом квартале такие путевки получили 92 сахалинца, а также 8 граждан, которые будут сопровождать детей с инвалидностью и людей с инвалидностью I группы. Получатели путевок пройдут лечение в Сахалинской области в санатории “Синегорские минеральные воды”», — сообщила управляющий региональным Отделением СФР Марина Аглиулина.

Профиль санатория для лечения пациента определяет лечащий врач. Длительность лечения составляет 18 дней для взрослых, 21 день для детей с инвалидностью, а в случае, когда инвалидность связана с заболеваниями или последствиями травмы спинного мозга — от 24 до 42 дней.

Для получения путевки гражданину необходимо в поликлинике оформить справку о медицинских показаниях на санаторно-курортное лечение по форме 070/у и обратиться с заявлением в ОСФР. Подать заявление можно через портал Госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Социальный фонда.

В прошлом году региональное Отделение фонда выдало жителям Сахалинской области 615 льготных путевок на санаторно-курортное лечение на общую сумму свыше 21 миллиона рублей. Помимо островной здравницы 30 человек съездили в санаторий «Сахарный ключ» в Приморском крае, 80 человек отправились в здравницы Краснодарского края — «Анапа» (10 человек), «ДиЛУЧ» (22 человека), «ИЛОНА» (38 человек), «Бирюза» (10 человек). В центрах «Кавказ» и «Виктория» в Ставропольском крае прошли лечение 6 и 10 сахалинцев соответственно. Еще 8 человек получили медицинскую помощь в санатории «Сосны» Московской области.

Свои вопросы сахалинцы могут задать специалистам единого контакт-центра Социального фонда России по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная — с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.