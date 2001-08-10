Южносахалинцам расскажут об онлайн-оформлении разрешений на проведение земляных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сегодня, 10 апреля, круглый стол по вопросам получения в электронной форме разрешения на проведение земляных работ проведут для физических и юридических лиц, представителей ресурсоснабжающих организаций и сетедержателей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» по адресу: пр. Мира, 64а, каб. 101. Начало в 14.00.

Специалисты расскажут горожанам, как получить разрешение на проведение земляных работ через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, об электронной записи на личный прием через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска, а также рассмотрят другие вопросы, связанные благоустройством.

Справка по телефону: 300-725 (доб. 2, 3, 4, 5).