Сахалинэнерго строит учебно-тренировочный полигон для обучения электромонтёров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) приступило к строительству учебно-тренировочного полигона на базе Учебного центра компании для обучения, повышения квалификации и подготовки к соревнованиям оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей Группы РусГидро, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
На специальной площадке сахалинские энергетики установят 6 деревянных опор напряжением 0,4 и 10 кВ, два линейных разъединителя напряжением 10 кВ и учебную комплектную трансформаторную подстанцию (КТП). С помощью нового оборудования персонал филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» будет иметь возможность оттачивать свои навыки по спасению условно пострадавшего от электрического тока на опоре, замене линейного разъединителя, провода 0,4 кВ в месте пересечения с ЛЭП-10 кВ, дефектного изолятора на КТП.
«Строительство нового учебного полигона позволит совершенствовать учебно-тренировочную работу с оперативным персоналом и тем самым повышать уровень профессионального мастерства, от которого напрямую зависит безопасная работа электромонтеров, надежность электрических сетей и сроки восстановления электроснабжения потребителей», - отметил директор филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» Павел Кирилин.
Тренировки на новом учебном полигоне станут частью подготовки к корпоративным соревнованиям оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей Группы РусГидро и корпоративного Чемпионата профессионального мастерства по стандартам Агентства по развитию профессий и навыков по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».
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