Сахалинцам напоминают, что своевременные передача показателей счетчиков – залог корректности начислений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 10 до 25 апреля, как и каждый месяц, «РВК-Сахалин» принимает показания приборов учета холодной воды. На основании которых формируются и выставляются счета абонентам, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

«Своевременная передача показания приборов учета и оплата счетов – это залог корректности начислений и спокойствия самих абонентов. Гораздо приятнее знать, что вода в дома поступает вовремя, а задолженности перед ресурсоснабжающей организацией нет. При этом, мы стремимся к тому, чтобы все действия были максимально удобными для абонентов, поэтому предусмотрели несколько способов, чтобы каждый мог выбрать наиболее удобный для себя», - отметила коммерческий директор «РВК-Сахалин» Юлия Кириллова.

Выгода приборов учета неоспорима – они помогают существенно экономить семейный бюджет. Так, если в жилом помещении имеется техническая возможность установки прибора учета воды, а прибор не установлен, к плате, определенной по нормативу и количеству проживающих, применяется повышающий коэффициент 1,5.

В случае с наличием счетчика начисление оплаты будет производиться согласно данным фактически потребленного объема (при условии, что прибор учета поверен, и срок поверки не истёк).

Абоненты, проживающие в многоквартирных домах, могут передавать показания с 10 по 25 число каждого месяца любым из следующих способов:

В личном кабинете на сайте компании при наличии регистрации.

В Мобильном приложении «РВК.Услуги»

Для незарегистрированных на сайте пользователей действует функция быстрого доступа «Передать показания». Одноименная кнопка расположена на главной странице и позволяет отправлять данные без регистрации или авторизации в личном кабинете.

По телефонам 8 (4242) 511-217, 8(4242) 511-218 можно передать показания оператору центра обслуживания абонентов

Пообщавшись с роботом-ботом. Для этого нужно также набрать номер 8 (4242) 511-217 или 8(4242) 511-218, а затем добавочную цифру «0». Следуя подсказкам робота, необходимо назвать адрес жилого помещения, а также озвучить показания приборов учета.

Оставив сведения в специальном ящике в центре обслуживания абонентов по адресу пр. Победы, 39, ул. Д.Н. Крюкова, 38.

Потребителям, проживающим в индивидуальных жилых домах, показания необходимо передавать с 10 по 25 число каждого месяца любым из следующих способов:

На сайте компании. При этом, также, как и в случае с жильцами многоквартирных домов, это можно сделать как в личном кабинете (при наличии регистрации на сайте), так и с помощью кнопки быстрого доступа «передать показания», расположенной на главной странице сайта и позволяющей не использовать авторизацию.

В Мобильном приложении «РВК.Услуги»

Позвонив по телефону 8 (4242) 497-926

Направив данные в письменной форме с использованием мессенджера WhatsApp по номеру 8 984 139 25 47.

Юридические лица могут передавать показания до 25 числа ежемесячно любым из следующих способов:

В личном кабинете на сайте (необходимо зарегистрироваться)

По электронной почте [email protected] (а заявления направлять на почту [email protected])

Позвонив по телефону (4242) 49-79-27.

С этого года компания не только принимает показания приборов учета и формирует счета для оплаты, но и предоставляет весь пакет услуг по установке, замене и поверке приборов учета. Для этого нужно обратиться в компанию по телефону 8-984-130-57-01.