Камчатские ученые отправились на Сахалин изучать сивучей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Биологи из камчатского университета прибыли на Сахалин, чтобы изучить краснокнижных обитателей. Ученые анализируют условия залегания и благополучие сивучей, пишет ИА «Кам 24».

Как рассказал младший научный сотрудник КамГУ им. Витуса Беринга Егор Васюков, в мире всего три места, где сивучи обитают в черте города. В Петропавловске-Камчатском расположено несколько мест залегания морских животных. На Сахалине – всего одно, в городе Невельске. Здесь, по предварительной оценке, около двух тысяч особей.

По словам исследователей, городская среда экологически неблагоприятна для сивучей. Ученым важно изучить их поведение и найти пути решения проблем, связанных с воздействием человека на животных. Специалисты наблюдают за тюленями с помощью биноклей и фотоаппаратов. Также они регистрируют всех встреченных таврёных животных. Отметки (тавро) позволяют ученым наблюдать за перемещением животного.

Биологам также важно определить, как влияет морской туризм на сивучей, безопасен ли он для краснокнижных животных в данном виде. Тюленей ежедневно беспокоят на лодках и катерах.