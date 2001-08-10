В Сахалинской области увеличат размер компенсации за путевки детям войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Решение об увеличении компенсации за путевки в санатории для детей войны было принято на встрече губернатора Валерия Лимаренко с жителями Охинского района. В ходе прямого диалога с губернаторами одна из жительниц посетовала на размер текущей меры поддержки. Глава региона поручил профильному министерству в кратчайший срок проработать вопрос ее увеличения.

– Нам возвращают половину стоимости, но не более 30 тысяч. А ведь цены растут. Путевки стоят уже от 80 тысяч и выше, – рассказала жительница Охи.

По поручению Валерия Лимаренко региональное министерство соцзащиты увеличит сумму компенсации до 50 тысяч рублей. В ближайшее время все необходимые нормативно-правовые акты будут опубликованы и вступят в силу.

Одной из главных тем разговора главы региона с охинцами стала доступность и качество медицинской помощи. Пенсионерка из Охи рассказала, что скорую помощь иногда приходится ждать по 40 минут.

– У меня бывает давление 220. У нас всего две бригады по два человека. А если медики уехали в село, то человек может вообще не дождаться, – обратилась к губернатору жительница северного города.

На встрече приняли решение: в мае в районе запустят третью бригаду. Проанализируют количество вызовов и распределят нагрузку на специалистов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Другая участница встречи рассказала, что ее мужу-диабетику не выдали льготное лекарство. Глава региона поручил немедленно, не дожидаясь окончания мероприятия, решить вопрос.

– Я вижу, что в Охе у жителей есть обоснованные претензии к работе медицины. И я этим вопросом займусь. А потом приеду снова и проверю, как изменилась ситуация, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – В подавляющем большинстве районов на встречах уже не звучат вопросы из сферы здравоохранения или звучат единичные. Мы создали институт проводников здоровья, чтобы у пациентов с хроническими заболеваниями были персональные помощники по всем медицинским вопросам. У них есть прямой доступ к руководству минздрава, а значит, и возможности для помощи своим подопечным.

Глава региона также отметил, что стоит задача – расширить возможности высокотехнологичной медицинской помощи на островах. В Южно-Сахалинске создается клиника, где будут работать высококвалифицированные врачи. Уже в этом году планируется привлечь 120 специалистов. Жителям Охи и других районов больше не придется выезжать на сложные операции за пределы области.

Охинцы поблагодарили за приезд мобильных медицинских бригад и попросили продлить время работы специалистов в районе. Губернатор дал соответствующее поручение руководству сахалинского минздрава и подчеркнул: у всех нуждающихся в помощи должна быть возможность проконсультироваться с доктором.

Другой актуальной темой для жителей северного муниципалитета стала транспортная доступность. На встрече люди попросили запустить дополнительные самолеты в Хабаровск.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области сообщил, что с середины мая частота полетов будет увеличена. В зимний период на маршруте Оха – Хабаровск запускают один рейс, в летний период – два. В этом году рассматривают возможность ввести третий рейс. Кроме того, вырастет частота полетов из северного города в Южно-Сахалинск: с пяти рейсов зимой до семи летом.

Глава региона напомнил о сервисе «Лист ожидания». Каждому человеку, которому необходимо улететь, предлагают индивидуальные решения. Если очередь получается слишком большой, вводятся дополнительные рейсы. Воспользоваться услугой можно, позвонив по номеру: *0065. Кроме того, этот сервис – возможность для профильного министерства оценить реальную потребность по тому или иному маршруту, а значит, перенастроить работу транспорта, исходя из потребности людей.

На встрече также прозвучал вопрос о модернизации очистных сооружений. Стало известно, что уже в этом году начнется замена канализационного коллектора.

Ряд обращений затронул жилищную тему. С 2019 года в районе с помощью различных механизмов расселили из аварийного жилья 1400 семей. В этом году должны сдать четыре дома на 220 квартир. В ближайшие годы введут еще 790 квартир в новостройках.

Всего на встрече губернатора с жителями Охинского района прозвучало более трех десятков вопросов. По ним были даны соответствующие поручения главы региона и установлены контрольные сроки исполнения.