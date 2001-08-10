Сахалинец, обидевшись на то, что его не рады видеть в гостях, забил хозяина квартиры до смерти
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Собранные следственным отделом по г. Углегорск СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения 39-летнему, ранее неоднократно судимому, жителю пгт. Шахтерска обвинительного приговора в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
Предварительным следствием и судом установлено, что в ноябре 2023 года осужденный пришел к потерпевшему и они стали употреблять спиртные напитки. Во время распития алкоголя потерпевший стал высказывать знакомому недовольство тем, что тот часто приходит к нему в гости. На этой почве между мужчинами произошла словесная ссора, во время которой осужденный нанес множественные удары кулаками в область головы хозяина квартиры. От полученных телесных повреждений смерть шахтерца наступила на месте происшествия.
Кроме того, установлено, что после отбытия наказания за совершение предыдущего преступления осужденный находился под административным надзором, при этом он неоднократно нарушал установленный запрет пребывания вне жилого помещения в ночное время, а также график прибытия на регистрацию в правоохранительных органах.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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