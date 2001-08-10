У юго-восточного побережья Сахалина выходить на лёд крайне опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 апреля в заливе Мордвинова от с. Охотское до м. Свободный продолжится весеннее разрушение припая. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

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