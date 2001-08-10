Большую часть остановочных павильонов привели в порядок после зимы в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островной столице продолжаются комплексные мероприятия в рамках месячника чистоты. В порядок приводят дворы, общественные пространства, улицы Южно-Сахалинска. Большой объем работ выполняют дорожные службы, которые в усиленном режиме ведут уборку улично-дорожной сети. Одно из направлений - очистка автобусных павильонов после зимнего периода, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Павильоны сперва обрабатывают чистящими средствами и затем очищают при помощи мойки высокого давления. Особое внимание также уделяется уборке поверхностей для сидения пассажиров.
Как отмечают в управлении мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства, на данный момент уже порядка 80% автобусных остановок города отмыли от грязи и пыли. К концу недели эти работы планируют завершить в полном объеме.
Сегодня техника и дорожные рабочие в порядок приводят остановки на ул. Пуркаева, ул Сахалинской, ул. Железнодорожной, ул. 1-ой Октябрьской. Завтра мойку автобусных павильонов проведут в Новом Дальнем и на ул. Памятной.
- Специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства регулярно мониторят качество работ по помывке автобусных павильонов, а также выявляют загрязненные места, повреждения, наклеенные объявления для принятия оперативных мер по устранению нарушений. Мойка автобусных павильонов проводится на постоянной основе и является частью текущей работы по благоустройству города. В летний период помывка остановок проводится не реже одного раза в месяц, - рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска Андрей Нечепуренко.
Напомним, по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина весь апрель посвящен масштабной уборке города. На протяжении месяца дорожные и коммунальные службы, ЖЭУ и управляющие компании, подрядные организации, структурные подразделения муниципалитета будут реализовывать комплекс мероприятий по уборке и приведению в порядок территорий городского округа.
К наведению чистоты в Южно-Сахалинске также активно присоединяются коллективы организаций всех форм собственности и жители. Свой вклад в уборку дворовых территорий и общественных пространств смогут внести все желающие в дни чистых пятниц: 12, 19, 26 апреля и 3 мая. Также 20 апреля всех приглашают на общегородской субботник, 27 апреля – на общероссийский.
Мероприятия по санитарному содержанию города - одно из приоритетных направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, как куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика». Они находятся на контроле губернатора региона Валерия Лимаренко.
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