Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2024
Сейчас 23:01
92,58|100,22|66,91
Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев проведет встречу с жителями Дальнего и Ёлочек
13:07, | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко встретился с управдомами в штабе общественной поддержки Сахалинской области

Валерий Лимаренко встретился с управдомами в штабе общественной поддержки Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Столь высоких гостей штаб не принимал давно: площадку штаба в рамках встречи с управдомами посетил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
 
"Мы внедрили и начали развивать институт управдомов в 2022 году. Его главная задача – объединить активных жителей многоквартирных домов для решения вопросов благоустройства, взаимодействия с управляющими компаниями, муниципальными и областными властями.
 
Сегодня мы видим, что эта форма работы очень эффективна. Там, где есть инициативный управдом, работа по ремонту подъездов, дворов, домов идет гораздо быстрее и активнее. Разумеется, жильцы этим довольны. 
 
Важно, что количество управдомов увеличивается. Год назад их было порядка 1600, а сегодня уже более 2700. То есть больше половины многоквартирных домов области имеют своего активного представителя. Будем стремиться к тому, чтобы к концу следующего года во всех домах появился управдом", - сказал Валерий Лимаренко.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?