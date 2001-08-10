Валерий Лимаренко встретился с управдомами в штабе общественной поддержки Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Столь высоких гостей штаб не принимал давно: площадку штаба в рамках встречи с управдомами посетил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Мы внедрили и начали развивать институт управдомов в 2022 году. Его главная задача – объединить активных жителей многоквартирных домов для решения вопросов благоустройства, взаимодействия с управляющими компаниями, муниципальными и областными властями.

Сегодня мы видим, что эта форма работы очень эффективна. Там, где есть инициативный управдом, работа по ремонту подъездов, дворов, домов идет гораздо быстрее и активнее. Разумеется, жильцы этим довольны.

Важно, что количество управдомов увеличивается. Год назад их было порядка 1600, а сегодня уже более 2700. То есть больше половины многоквартирных домов области имеют своего активного представителя. Будем стремиться к тому, чтобы к концу следующего года во всех домах появился управдом", - сказал Валерий Лимаренко.