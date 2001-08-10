Владимир Путин дал старт работе молодежного центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной круглогодичный образовательный центр специализируется на развитии карьерного потенциала молодежи. Похожие центры с разными направлениями открылись еще в 11 регионах страны.

Пройти обучение и стать востребованными специалистами здесь смогут все юноши и девушки от 14 до 35 лет. Для них буду проходить образовательные курсы как очно, так и в онлайн-формате.

В центре делаем акцент на подготовке специалистов для экономики и социальной сферы. Сахалинская область активно включена в новый национальный проект «Молодежь России». По поручению Президента России строим кампус мирового уровня. Ежегодно проводим форум «Острова». Все эти наработки легли в основу нашего центра, который поможет сахалинской молодежи реализовать свой потенциал, — отметил глава островного региона Валерий Лимаренко.