Тихоокеанское
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12:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Владимир Путин дал старт работе молодежного центра "Карьера" на Сахалине

Владимир Путин дал старт работе молодежного центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островной круглогодичный образовательный центр специализируется на развитии карьерного потенциала молодежи. Похожие центры с разными направлениями открылись еще в 11 регионах страны.
 
Пройти обучение и стать востребованными специалистами здесь смогут все юноши и девушки от 14 до 35 лет. Для них буду проходить образовательные курсы как очно, так и в онлайн-формате.
 
В центре делаем акцент на подготовке специалистов для экономики и социальной сферы. Сахалинская область активно включена в новый национальный проект «Молодежь России». По поручению Президента России строим кампус мирового уровня. Ежегодно проводим форум «Острова». Все эти наработки легли в основу нашего центра, который поможет сахалинской молодежи реализовать свой потенциал, — отметил глава островного региона Валерий Лимаренко.
 
Дополнительную информацию о программе обучения можно получить по адресу электронной почты [email protected].

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