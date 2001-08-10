Знаменитый сахалинский маяк Анива обследовали перед реконструкцией
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках специально организованной экспедиции маяк, который установлен у труднодоступного мыса Анива на южной оконечности острова Сахалин, обследовали инженеры-проектировщики, специалисты по исследованию бетонных конструкций, экологи, историки и краеведы. Полученные данные необходимы для проведения реконструкции одного из знаковых сооружений региона и популярного туристического объекта, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Ранее губернатор Валерий Лимаренко предложил передать объект от Министерства обороны РФ в собственность сахалинского правительства, чтобы появилась возможность провести там ремонтно-восстановительные работы. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.
- Сейчас вопрос о передаче маяка региону решен, совместно с Министерством обороны завершаем необходимые процедуры по оформлению. Одновременно с этим ведем большую работу по подготовке ремонтной документации. Чтобы как можно скорее приступить к реконструкции и привести в надлежащий вид маяк, который является одной из визитных карточек Сахалинской области, - прокомментировал Валерий Лимаренко.
Прибывшая экспедиция тщательно осмотрела маяк. Специалисты обследовали внешние изменения, внутренние помещения, изучили крепость имеющегося бетона.
- По внутренним конструкциям в принципе неплохие результаты получаем порядка 1-1,5 см карбонизации. Защитный слой здесь намного больше, поэтому арматуре ничего не грозит. Также будут обследоваться трещины, их глубина, ширина раскрытия, количество. Будем производить контроль прочности бетона неразрушающими методами, - рассказал Павел Травкин, заместитель заведующего центральной строительной лабораторией.
При реконструкции сооружения строители планируют использовать современные технологии. Для того, чтобы начать работы подрядчики планируют организовать причал. Сначала он примет строительные материалы, а затем его будут использовать для высадки туристов.
Первостепенная задача – вернуть зданию первозданный облик. Для решения этого вопроса привлечены историки и краеведы. Имеющиеся сохранившиеся исторические объекты на маяке планируется вывезти и провести их реставрацию.
- Важно не то, чтобы маяк был воссоздан сам по себе, а сделать в нем музейную часть, в которой можно познакомиться с историей маяков, маячным делом на Сахалине. Увидеть быт на маяке Анива в период японского и советского нахождения. Соответственно разные эпохи и события, которые здесь происходили. Маяк не работает уже около 30 лет. И всё это время хранит артефакты эпохи Карафуто и советского периода, - рассказал директор Музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрий Филипенко.
Наружные ремонтные работы на маяке планируется провести к середине ноября этого года. В дальнейшем специалисты не только приведут в порядок облик сооружения, но и сделают объект более безопасным для приезжающих к нему на экскурсию.
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