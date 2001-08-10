Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2024
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Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев проведет встречу с жителями Дальнего и Ёлочек
11:14, | Новости общества Сахалина и Курил

Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев проведет встречу с жителями Дальнего и Ёлочек

Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев проведет встречу с жителями Дальнего и Ёлочек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вице-мэр Дмитрий Хайбриев проведет встречу с жителями Дальнего и Елочек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в четверг, 11 апреля, в доме культуры Дальнего (ул. 1-я Московская, 4). Начало встречи — в 18.30.

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