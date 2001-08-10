Сахалинский фермер Алексей Тетерин: "Программа "Гектар" меняет к лучшему дальневосточную землю"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине семья фермеров из Углегорского района успешно занимается мясным животноводством на земле, полученной по программе «Гектар». Глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Алексей Тетерин восстановил в селе Ольшанка животноводческое помещение, с помощью региональных мер поддержки приобрел линейку спецтехники для заготовки кормов и закупил более 120 коров герефордской породы. В планах у предпринимателя увеличение поголовья, ввод в оборот новых земель, производство кормов, а в начале 2025 года начнется выпуск высококачественной мясной продукции. Алексей Тетерин рассказал Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о ходе реализации проекта, рассказали ТИА "Острова" в минаостокразвития.
«Наше хозяйство довольно молодое, первый «дальневосточный гектар» мы оформили в 2017 году, рассказывает Алексей Тетерин. – В 2021 году зарегистрировали КФХ, а в 2022 году оформили второй гектар как получатели, успешно освоившие первый. Тогда же в хозяйстве появилась техника: был куплен универсально-пропашный колёсный трактор МТЗ. Начинали с выращивания овощей на открытом грунте. Дело пошло – мы смогли заработать денег на продаже картофеля и капусты, увидели перспективу в фермерстве, и стали развиваться в этом направлении».
Для предпринимателя развитие означает в том числе получение новых знаний о своем деле. Алексей Тетерин, имея высшее экономическое образование, в 2022 году прошел подготовку в Московском институте переподготовки кадров по программе «Агрономия», а в 2023 году в том же учебном заведении получил квалификацию «Зоотехник».
«На «дальневосточных гектарах» наше хозяйство зародилось, окрепло, и затем шагнуло дальше. В 2023 году нам удалось расширить площади земельных участков, поставить на кадастровый учет более 800 гектаров и получить их в аренду на 5 лет. Большая часть этой земли – сенокосы и пастбища, которые долгое время простаивали. Сейчас на них кипит работа. Планируем ввести в оборот пашню на 100 гектаров для выращивания овощей на открытом грунте и кормовых трав для скота, ведём производство кормов, которыми полностью обеспечиваем поголовье. В апреле 2024 года ожидается отел, это доведет количество КРС мясных пород до 200. Строимся: в прошлом году возвели административное здание и два коровника общей площадью порядка 2 тыс. кв. метров, подвели к ним воду и электричество, отсыпали проезд по территории хозяйства, закупили сельскохозяйственную технику для производства кормов и заготовили их с запасом. На предприятии создано 5 рабочих мест», - рассказывает Алексей Тетерин.
По словам предпринимателя, КФХ активно пользуется региональными мерами поддержки фермеров. В разное время на средства грантов и субсидий хозяйство закупило 123 головы КРС, возместило часть затрат на покупку сельхозтехники, семян, а также на содержание скота. В 2024 году Алексей Тетерин будет принимать участие в конкурсном отборе на получение гранта на развитие семейных ферм. По стопам отца пошел сын Артём – он начинает развивать свою собственную растениеводческую ферму.
«В 2024 году планируем ввести в оборот ещё 65 гектаров земель сельхозназначения. Будем строить ангары, покупать оборудование, докупим 150 голов племенного скота, – делится планами Алексей Тетерин. – В перспективе планируем расшириться до 400 голов КРС мясных пород, укомплектовать парк новой сельхозтехникой. Будем создавать новые рабочие места. Готовимся поставить первую партию мяса мраморной говядины на прилавки магазинов ДФО в начале 2025 года. Программу «Гектар», которая дала нам возможности для старта, считаю одной из самых ценных региональных инициатив – она меняет к лучшему людей, меняет к лучшему дальневосточную землю».
Напомним, программа «Гектар» работает на Дальнем Востоке с 2016 года, а с августа 2021 года она была распространена на территорию Арктической зоны Российской Федерации. На сегодняшний день землю на Дальнем Востоке и в Арктике взяли более 133,8 тысячи человек из которых порядка 39 тысяч – в Сахалинской области. КРДВ в помощь участникам программы открыла портал комплексной поддержки ОсвойГектар.РФ, где можно не только ознакомиться со справочными материалами. Здесь размещены полезные инструкции и информация о дополнительных мерах поддержки, шаблонные бизнес-планы и модельные решения по использованию «гектара». Работает круглосуточная линия, где можно получить консультацию эксперта, как выбрать, получить и освоить землю.
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