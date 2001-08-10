Более 30 проектов благоустройства реализуют в сахалинских селах в этом году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году в селах Сахалинской области реализуют 31 проект благоустройства. Новые общественные пространства и различные объекты благоустройства появятся в населенных пунктах Долинского, Корсаковского, Тымовского, Смирныховского, Холмского, Невельского и Поронайского городских округов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Мы стремимся создать комфортные условия для жизни в сельской местности островного региона и поэтому активно ведем работу по благоустройству. Главное условие реализации таких проектов – инициатива, а также участие самих местных жителей либо наших сельских организаций. Плюс такого подхода в том, что в селе появляются именно те объекты благоустройства, которые нужны местным жителям, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В этом году на реализацию таких проектов в островном регионе направят более 67 миллионов рублей.

– До сентября на селе в семи муниципальных образованиях региона будут построены новые детские и спортивные площадки, отремонтированы и благоустроены памятники, организованы парковки и остановки общественного транспорта, установлено освещение, произведен ремонт дворовых и межуличных проездов, дорожек, а также созданы новые и обустроены существующие зоны отдыха, – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Андрей Речкин.

Будет отремонтирован хоккейный корт в Советском Долинского района, построена спортивная многофункциональная площадка в Дачном Корсаковского района, произведено благоустройство территории, прилегающей к детской площадке на улице Школьной в селе Буюклы Смирныховского района.

В 2022 году в островном регионе построено пять объектов благоустройства общей стоимостью 9,5 миллиона рублей. В 2023 году реализовано 12 объектов на общую сумму 17,8 миллиона рублей.

– В прошлом году мы реализовали проект по благоустройству сквера в Горнозаводске. Инициаторами проекта выступили сами жители. Работы проведены на месте, где раньше располагался аварийный многоквартирный дом. Территория сквера включает шесть зон: детская игровая, зона активного отдыха, две зоны отдыха с беседками и лавочками, зона для проведения культурно-массовых мероприятий и прогулочная зона. Для удобства жителей и гостей также обустроен парковочный карман с местами для стоянки фуд-траков, – рассказала Наталья Ронжина, первый вице-мэр Невельского городского округа.

– Приятно, что в центре появился такой парк, а это действительно можно назвать парком. Большая территория, есть цветочки, деревья высадили, а самое главное есть детская площадка. Пока ребенок играет, можно спокойно посидеть на лавочке или в беседке. Были развалины, а сейчас хорошее место отдыха, – поделилась Ирина Кузьмина, жительница села Горнозаводск Невельского района.

Отметим, работы в селах выполняются в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется в области с 2022 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Благодаря программе у жителей сел есть возможность при помощи государственной поддержки облагородить места общего пользования, произвести ремонт уличного освещения, благоустроить зоны отдыха, спортивные и детские площадки, провести капитальный ремонт социальных и образовательных учреждений, построить дороги и реализовать другие инициативы.