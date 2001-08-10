Тихоокеанское
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09:47, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Ново-Александровска состоится выездной прием граждан

Для жителей Ново-Александровска состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 9 апреля, для жителей Ново-Александровска состоится личный прием граждан руководителем департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Советская, 76. Начало в 16.00.

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