Сахалинцы назвали Кота Матроскина, Винни Пуха и Домовенка Кузю любимыми персонажами мультфильмов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Онлайн-кинотеатр KION от МТС ко Дню российской анимации, который отмечается 8 апреля, провел исследование и выяснил, какие мультфильмы и героев из них россияне больше всего любят, как относятся к ремейкам советских мультфильмов, и как часто смотрят мультфильмы.
93% опрошенных россиян признались, что любят смотреть мультфильмы, и делают это регулярно. 33% опрошенных смотрят их несколько раз в неделю, 21% – несколько раз в месяц, около 18% – один раз в неделю.
Самая популярная категория мультфильмов среди россиян – советские мультфильмы. При этом более половины опрошенных россиян отрицательно относится к ремейкам старых советских мультфильмов. Они считают, что качество и смысл таких мультфильмов становится ниже. При этом доля тех, кто негативно относится к переосмыслению старых мультфильмов, увеличивается от более молодого возраста к более зрелому.
Предпочтения жанров, любимых мультфильмов из детства и мультперсонажей отличались в разных возрастных категориях. Абсолютным лидером среди всех возрастных категорий стал мультфильм «Ну, погоди!». Также в топ самых любимых мультфильмов россиян вошли мультфильмы «Простоквашино», «Жил-был пес», «Шрек» и «Маша и Медведь». А любимыми мультгероями россияне чаще всего называли Кота Матроскина, Винни Пуха, Домовенка Кузю, Зайца и Волка из «Ну, погоди!».
Однако выбор любимых мультфильмов и героев менялся в разных возрастных категориях.
Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в основном предпочитают аниме (их смотрит 22% опрошенных), зарубежные полнометражные мультфильмы (около 20% опрошенных) и советские мультфильмы (около 18% опрошенных). Самыми любимыми мультфильмами из детства респонденты в этой возрастной категории называли «Смешарики», «Ну, погоди!», «Наруто», «Шрек», «Маша и Медведь». А в топ любимых персонажей мультфильмов вошли Шрек, Губка Боб, Кунг-фу Панда, Волк из «Ну, погоди!» и Золушка.
Опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет чаще всего смотрят зарубежные полнометражные мультфильмы (около 25%), советские мультфильмы (около 24%) и российские полнометражные советские мультфильмы (около 23%). Самыми любимыми мультфильмами из детства опрошенные считали «Ну, погоди!», «Король Лев», «Простоквашино», «Шрек», «Жил-был Пес». Своими любимыми мультперсонажами опрошенные россияне в этой возрастной категории называли Кота Матроскина, Симбу, Шрека, Золушка и Русалочку.
Россияне в возрасте 35-44 лет предпочитают советские мультфильмы (их выбрали 32% опрошенных), российские полнометражные современные мультфильмы (27%) и зарубежные полнометражные мультфильмы (около 16%). Опрошенные в этой возрастной категории своими любимыми мультфильмами из детства считают «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Жил-был пес», «Домовенок Кузя» и «Маугли». Любимые мультперсонажи в этой возрастной категории – Кот Матроскин, Винни Пух, Домовенок Кузя, Заяц и Волк из «Ну, погоди!».
Россияне в возрасте от 45 лет чаще всего смотрят советские мультфильмы (более 47% респондентов), российские полнометражные современные мультфильмы (28%) и российские мультсериалы (около 8%). Любимые мультфильмы из детства у опрошенных в этой возрастной категории – «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес» и «Остров сокровищ». Любимыми мультперсонажами россияне в возрасте от 45 лет назвали Кота Матроскина, Волка из «Ну, погоди!», Домовенка Кузю, Винни Пуха и Карлсона.
Россияне считают, что любимые мультфильмы из детствам научили их таким качествам, как понимание добра и зла, доброта, дружелюбие, забота о близких, ценность человеческой жизни и храбрость.
Опрос проведен онлайн-кинотеатром KION. В опросе приняли участие 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет по всей России. В исследовании использовался метод онлайн-опроса.
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