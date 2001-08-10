В перинатальном центре Южно-Сахалинска поздравили будущих матерей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном перинатальном центре состоялся День беременных. Для будущих рожениц подготовили лекцию, викторины, проинформировали о мерах соцподдержки и вручили подарки. Событие состоялось в рамках программы по укреплению общественного здоровья национального проекта «Демография», инициированного президентом, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

Организатором мероприятия выступил Центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с южно-сахалинским отделением «Союза женщин России».

Напомним, День беременных в России учрежден в 2022 году и празднуется дважды в год – 7 октября и 7 апреля.

В Южно-Сахалинске День беременных проходит уже во второй раз. Будущим мамам рассказали о пользе грудного вскармливания, положенных выплатах, а также об уходе за новорожденными.

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова поздравила будущих рожениц с праздником, подчеркнула важность беременности для каждой женщины и рассказала о демографической ситуации в стране, а затем вручила подарки. Также присутствующим раздали буклеты с полезной информацией.

- Через два месяца мы с мужем впервые станем родителями. И мне было полезно послушать специалистов, обратиться к ним напрямую. Думаю, такие акции нужны всем беременным, в каждом городе, – поделилась мнением южносахалинка Ксения Тулупова.

Были среди присутствующих в зале и те женщины, у кого дети родились в праздничную дату. Дополним, 2024 год объявлен Годом семьи. По замыслу организаторов, следующий праздник, который пройдет осенью, запланировано провести в городском родильном доме.