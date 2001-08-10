Десятки единиц техники подготовлены к масштабному ремонту дорог на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава региона посетил завод строительных материалов имени Федотова в Южно-Сахалинске. Десятки единиц техники на муниципальном предприятии уже подготовлены к началу масштабного ремонта автодорог, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В областном центре давно начали приводить дороги в порядок по технологии литого асфальта, который позволяет работать при низких температурах. А на этой неделе приступают к работам горячим асфальтом.

– Вся техника – катки, асфальтоукладчики, дорожные фрезы – проверена и готова. У нас появился прицеп для пневмонабрызга. Такую технологию мы ранее не применяли, она эффективна для текущего ремонта. Привезли универсальные тракторы из Беларуси. Зимой на них ставится ротор, и можно чистить снег, а весной и летом – хорошо убирать тротуары, – рассказал вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.

Для ремонта автодорог в островной столице подготовили 3 асфальтоукладчика, 11 тяжелых, средних и легких катков, погрузчики, самосвалы, экскаваторы, а также асфальтосмесительные установки производительностью 30 и 70 тонн в час, бутумоплавильни и все необходимые материалы.

Губернатор поставил задачу – привести в порядок дороги к началу лета. Масштабные работы развернуты не только в Южно-Сахалинске, но и в районах области.

– Мы видим проблему с состоянием существующих дорог после окончания зимы. Во многом она носит объективный характер, однако это не должно стать отговоркой для муниципалитетов. После зимы нужно убрать все дорожные дефекты, чтобы было комфортно автомобилистам и пешеходам на тротуарах. Также с приходом весны необходимо начать кампанию по уборке грязи и пыли, – отметил Валерий Лимаренко. – Мы проверили одно из ведущих предприятий и убедились в его готовности к ремонтному сезону на дорогах.

Глава региона во время посещения завода также поднял вопрос о переводе специальной техники на экологически чистое топливо. С Газпромом подписано соглашение о создании необходимой заправочной инфраструктуры. Рассматривается возможность установки мобильных заправок на территории предприятия. Перевод тяжелой дорожной и коммунальной техники на газ позволит существенно улучшить качество воздуха в Южно-Сахалинске.