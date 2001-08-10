15:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Улицу Красную в Южно-Сахалинске временно закроют для движения транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Улица будет закрыта для проезда с 9 по 12 апреля (ежедневно с 8.00 до 17.00). За это время будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие и выполнена частичная замена основания дороги, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
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