Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2024
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Улицу Красную в Южно-Сахалинске временно закроют для движения транспорта
15:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Улицу Красную в Южно-Сахалинске временно закроют для движения транспорта

Улицу Красную в Южно-Сахалинске временно закроют для движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Улица будет закрыта для проезда с 9 по 12 апреля (ежедневно с 8.00 до 17.00). За это время будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие и выполнена частичная замена основания дороги, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

 

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