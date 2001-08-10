За неделю с улиц Южно-Сахалинска вывезено более 200 кубометров мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В первую неделю «Месячника чистоты» с улично-дорожной сети Южно-Сахалинска вывезено более 200 кубов смёта. На уборке задействовано порядка 60 единиц специализированной техники и 100 человек дорожных рабочих. Свой вклад внесли горожане - только в рамках «чистой пятницы» на полигон ТБО принято 43 кубических метра мусора, собранного на общественных территориях, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Напомним, с 1 апреля по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина началась масштабная уборка областного центра. На протяжении четырех недель дорожные и коммунальные службы города, ЖЭУ и управляющие компании, подрядные организации, структурные подразделения муниципалитета будут реализовывать комплекс мероприятий по уборке и приведению в порядок территорий городского округа.
Большой объем работ выполняют дорожные службы, которые круглосуточно, в усиленном режиме ведут уборку улиц и тротуаров от песка, грязи и мусора. Среди улиц, где уже побывали техника и рабочие - Ленина, Больничная, Авиационная, пр. Мира и Коммунистический проспект, Комсомольская, Сахалинская, Железнодорожная. Сегодня работы ведутся на улице Физкультурной на участке от ул. Сахалинской до ул. Крайней.
- Объем работ предстоит большой, сейчас наша задача убрать основную грязь после зимнего сезона. Как только позволят дневные температуры, предположительно к концу недели, мы выпустим на улицы поливомоечные машины, которые усилят бригады и позволят совершать уборку «на чистовую», - отметил начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Андрей Нечепуренко. - Работа по очистке УДС ведется ежедневно при любой погоде, даже прогнозируемые в конце недели дожди не станут помехой, естественная влага только позволит улучшить процесс, уменьшит количество пыли при механизированной уборке.
Уточним, комплекс мероприятий по уборке территорий города после зимнего сезона проводится ежегодно. В работу включены коммунальные службы города, управляющие компании и ЖЭУ также приводят в порядок придомовые территории. Одновременно Управление мониторинга городского хозяйства ведет борьбу с несанкционированными свалками - за первую неделю «Месячника чистоты» ликвидировано 3 точки незаконно складированного мусора - 28 кубических метров. Всего с начала года в областном центре ликвидировано 38 свалок общим объемом 290 куб. м.
К уборке территорий активно присоединяются коллективы организаций всех форм собственности и жители, которые участвуют в «чистых пятницах», они продлятся до конца апреля. Присоединиться к уборке города можно будет 12-го, 19-го, 26-го апреля, также 3-го мая. Также 20 апреля состоится общегородской субботник, 27 апреля – общероссийский. К участию приглашаются все неравнодушные горожане.
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