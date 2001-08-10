Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" состоится в Южно-Сахалинске 12 апреля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинский Центр занятости населения приглашает всех желающих принять участие в региональном этапе ярмарки с 10.00 до 17.00, который пройдет на площадке учебного центра «Активное образование» (ул. Ленина, 234Б), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В рамках мероприятия трудоустройства будут представлены актуальные вакансии, соискатели смогут лично пообщаться с представителями работодателей, посетить мастер-классы, получить консультацию специалистов и узнать о возможностях кадрового центра.
К участию в ярмарке приглашаются граждане, находящиеся в поиске работы, студенты и выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, старшеклассники, родители, педагоги.
Записаться на мероприятия Всероссийской ярмарки вакансий горожанам можно по ссылке: https://clck.ru/39XHVR. Дополнительная информация по телефону: 43-70-28.
Также принять участие в ярмарке приглашают предприятия, испытывающие кадровую потребность. Для работодателей это возможность презентовать свою компанию, на месте провести отбор кандидатов, пополнить кадровый резерв.
Записаться на мероприятия Всероссийской ярмарки вакансий работодателям можно по ссылке: https://clck.ru/39XHVR. Дополнительная информация по телефону: 42-41-47.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:46 2 Апреля В рамках реализации мастер-плана Южно-Сахалинской агломерации в области обновляют железнодорожный подвижной состав
- 16:29 5 Апреля В Смирныховском районе прогнозируется лавинная опасность
16:23 2 Апреля 20 мигрантов выдворят из Сахалинской области
- 02:29 2 Апреля Разбираемся в ценообразовании: от чего зависит стоимость ремонта MacBook
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
09:17 21 Марта Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
Выбор редакции
- 10:47 Вчера Первый фестиваль креативного мастерства "Создам будущее" прошел в Южно-Сахалинске
- 15:06 5 Апреля Южно-Сахалинск готов к пожароопасному сезону
- 12:45 4 Апреля Сахалинка София Надыршина - вторая в списке лидеров Кубка России
- 10:12 3 Апреля Каждый день около 250 автобусов моют в "Транспортной компании" Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?