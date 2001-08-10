Всероссийская ярмарка трудоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский Центр занятости населения приглашает всех желающих принять участие в региональном этапе ярмарки с 10.00 до 17.00, который пройдет на площадке учебного центра «Активное образование» (ул. Ленина, 234Б), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках мероприятия трудоустройства будут представлены актуальные вакансии, соискатели смогут лично пообщаться с представителями работодателей, посетить мастер-классы, получить консультацию специалистов и узнать о возможностях кадрового центра.

К участию в ярмарке приглашаются граждане, находящиеся в поиске работы, студенты и выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, старшеклассники, родители, педагоги.

Записаться на мероприятия Всероссийской ярмарки вакансий горожанам можно по ссылке: https://clck.ru/39XHVR . Дополнительная информация по телефону: 43-70-28.

Также принять участие в ярмарке приглашают предприятия, испытывающие кадровую потребность. Для работодателей это возможность презентовать свою компанию, на месте провести отбор кандидатов, пополнить кадровый резерв.