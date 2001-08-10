Тихоокеанское
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14:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" состоится в Южно-Сахалинске 12 апреля

Всероссийская ярмарка трудоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский Центр занятости населения приглашает всех желающих принять участие в региональном этапе ярмарки с 10.00 до 17.00, который пройдет на площадке учебного центра «Активное образование» (ул. Ленина, 234Б), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках мероприятия трудоустройства будут представлены актуальные вакансии, соискатели смогут лично пообщаться с представителями работодателей, посетить мастер-классы, получить консультацию специалистов и узнать о возможностях кадрового центра.

К участию в ярмарке приглашаются граждане, находящиеся в поиске работы, студенты и выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, старшеклассники, родители, педагоги.

Записаться на мероприятия Всероссийской ярмарки вакансий горожанам можно по ссылке: https://clck.ru/39XHVR. Дополнительная информация по телефону: 43-70-28.

Также принять участие в ярмарке приглашают предприятия, испытывающие кадровую потребность. Для работодателей это возможность презентовать свою компанию, на месте провести отбор кандидатов, пополнить кадровый резерв. 

Записаться на мероприятия Всероссийской ярмарки вакансий работодателям можно по ссылке: https://clck.ru/39XHVR. Дополнительная информация по телефону: 42-41-47.

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