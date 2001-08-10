Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2024
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14:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова 9 апреля продолжится разрушение припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 9 апреля в заливе Мордвинова от с. Охотское до м. Свободный продолжится весеннее разрушение припая. Выходить на лед крайне опасно.

Телефон вызова экстренных служб: 112.

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