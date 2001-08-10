Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областная универсальная научная библиотека одержала безоговорочную победу в номинации «Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы» конкурса на лучший библиотечный проект в области международной деятельности. Сахалинцы представили свой проект «Культурные чтения: Чтение эпосов на национальных языках в библиотеке». Наградой за победу в номинации станет стажировка сотрудников СахОУНБ по одной из образовательных программ «Академии Рудомино» в целях приобретения новых профессиональных компетенций, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В этом году в конкурсе на лучший библиотечный проект в области международной деятельности «Премия Рудомино» был представлен 21 проект из Астрахани, Белгорода, Дивеево, Калуги, Карасука, Колы, Магнитогорска, Махачкалы, Москвы, Мурманска, Петрозаводска, Пскова, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Тамбова, Томска, Ульяновска, Ярославля, и Южно-Сахалинска.

Помимо подробных текстовых описаний конкурсанты прислали фотографии, отзывы своих читателей и партнеров, списки публикаций в СМИ и социальных сетях, а также яркие видеовизитки, которые помогли получить более полное впечатление о проектах.

Экспертный совет конкурса, в состав которого вошли сотрудники Библиотеки иностранной литературы и её многолетние партнеры, осуществил многоступенчатую работу по оценке проектов и выбору лауреатов в номинациях «Лучший международный библиотечный проект» и «Специальный приз от Библиотеки иностранной литературы». Победителя в третьей номинации — «Выбор профессионального сообщества» — определило онлайн-голосование, в котором приняли участие библиотекари России.

Лауреаты и другие участники конкурса будут приглашены к участию в методическом круглом столе «Развитие межкультурного диалога в проектах библиотек России», который состоится 28 мая в рамках VII международный форум «Формируя будущее библиотек». Форум завершится торжественным вечером, награждением лауреатов, вручением специальных дипломов и призов от членов жюри.