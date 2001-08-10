Едем на "ОстроVа": форум на Сахалине откроет новые карьерные возможности для участников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине открылась регистрация на Всероссийский форум «ОстроVа» линейки Росмолодёжь.События. Он пройдёт с 5 по 11 августа 2024 года на самом большом острове России – Сахалине. По итогам премии «Время молодых» «ОстроVа» призваны лучшим Всероссийским форумом Росмолодёжи 2023 года. Основная тема мероприятия – карьера. Более 500 лидеров, управленцев, аналитиков, специалистов по кадровой политике и управлению персоналом, сотрудников промышленных предприятий из разных регионов России в возрасте от 14 до 35 лет приедут в Южно-Сахалинск. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Сахалинской области.
«Уже пятый год форум проводится в статусе федерального. “ОстроVа” стали популярными и получают огромное количество заявок при регистрации. В 2023 году конкурс среди молодых россиян на участие в форуме поднялся до рекордного значения – 16 человек на место. Молодые люди заинтересованы в том, чтобы поехать на Сахалин, познакомиться с регионом, рассмотреть Сахалинскую область для места, где можно жить и строить карьеру», – отметила руководитель федеральной Дирекции Форумов Росмолодёжи Екатерина Антонова.
Образовательная программа форума пройдёт по трём направлениям. «Карьера.Образование» соберет лучших студентов и выпускников со всей страны по ключевым направлениям экономики мирового океана. «Карьера.Производство» объединит молодых инженеров, специалистов по ключевым отраслям развития экономики островного региона. «Карьера.Первые» откроет возможности для профессионального самоопределения и становления детей и подростков.
«Наступает ответственный момент для дирекции форума и тех, кто хочет попасть на «ОстроVа». Для нас важно поддерживать высокий уровень проведения мероприятия. В этом году основной акцент форума – карьера, так как в регионе открывается круглогодичный молодёжный образовательный центр. Его профиль – развитие карьерных траекторий граждан. Наш форум становится его ключевым мероприятием. В течение года мы будем обучать молодёжь из разных регионов, в их числе будут и участники форума «ОстроVа»», – рассказывает и.о. руководителя агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.
Программа мероприятия будет подготовлена не только для участников, но и жителей и гостей региона. В Большом образовательном шатре состоятся лекции, мастер-классы и встречи с интересными экспертами.
В прошлом году на форум приехали участники из 88 регионов России. Всего на форум было подано 5435 заявок, 100 из которых – из Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Участие в церемонии открытия приняли Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В этом году на форуме традиционно состоится защита проектов на получение гранта от Росмолодёжи. Участники смогут претендовать на получение сертификата на сумму до 1 миллиона рублей. Регистрация на форум будет открыта до 31 мая на сайте форума https://ostrova-forum.ru
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