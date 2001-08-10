Тихоокеанское
информационное агентство
9 Апреля 2024
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11:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова провела выездной прием в Ново-Александровске

Вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова провела выездной прием в Ново-Александровске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мероприятии также приняли участие руководители и специалисты структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, представители управляющих компаний, а также депутат областной думы Александр Гринберг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Выездные приемы населения в селах и планировочных районах проводятся по поручению мэра областного центра Сергея Надсадина. На таких мероприятиях у горожан появляется возможность напрямую взаимодействовать с властями, задавать свои вопросы и решать их.

- Сегодня мы в очередной раз встретились с жителями Ново-Александровска, обсудили часть уже решенных задач, составили дорожную карту решения проблем. Важно, что люди знают - все вопросы решаемы, на каждый мы обратим внимание во взаимодействии со всеми структурами, с подключением депутатского корпуса. Тематика разная - расчистка территорий, ремонт кровель, переселение из аварийного жилья, - комментирует вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова.

Прием жителей Ново-Александровска прошел в отделе по управлению территорией и длился около двух часов. Были затронуты вопросы, касающиеся газификации, водоснабжения района, работы общественного транспорта, благоустройства, уборки мусора, организации праздничных тематических мероприятий.

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