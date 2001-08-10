Тихоокеанское
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Улицу Красную в Южно-Сахалинске временно закроют для движения транспорта
10:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за навагой по 20 рублей

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают за навагой по 20 рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 8 апреля, торговля осуществляется по следующим адресам:

- пр. Мира, 229 (ТЦ, торговые места № 8-10): навага - 20 руб/кг, камбала - 69 руб/кг, треска - 92 руб/кг, минтай - 69 руб/кг;

- ул. Емельянова, 31/2: навага - 20 руб/кг, камбала - 69 руб/кг, треска - 92 руб/кг, минтай - 69 руб/кг,

- ул. Ленина, 252Б: навага - 20 руб/кг, камбала - 69 руб/кг, треска - 92 руб/кг, минтай - 69 руб/кг.

Приобрести рыбу можно в рабочее время торговых точек.

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