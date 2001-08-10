Программа "Два диплома" реализуется в Сахалинском государственном университете
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Программа "Два диплома" реализуется в Сахалинском государственном университете. Она появилась благодаря правительству Сахалинской области и позволяет студентам островного вуза получать одновременно второе образование в одном из ведущих вузов России, рассказали ТИА "Острова" в СахГУ.
– На данный момент программа предназначена для студентов, обучающихся по программам высшего образования на бакалавриате и специалитете очной формы обучения на бюджетной основе, – поясняет председатель приёмной комиссии СахГУ Александр Багдасарян. – Есть как специализированные программы для студентов определённых специальностей, так и неспециализированные.
Так, совместная программа с Сибирским государственным университетом физической культуры и спорта (г. Омск) называется «Тренерская деятельность, теория и методика физической культуры и спортивной тренировки». Она предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки «педагогическое образование», профиль «физическая культура». На них же направлена и программа «Адаптивная физическая культура» от другого спортивного вуза – Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург).
Совместная с Санкт-Петербургским государственным университетом программа «Международное право и сравнительное право ведущих стран АТР» разработана для юристов, программа «Нефтегазовый инжиниринг» Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина – для студентов-нефтяников.
На студентов, обучающихся по направлению «педагогическое образование», нацелена программа «Информационные технологии в образовании», где вузом-партнёром выступает Российский государственный педагогический университет имени Герцена (Санкт-Петербург).
А вот программа «Новые медиа и визуальные коммуникации» – неспециализированная, то есть доступна для студентов любого направления подготовки. Уже второй год она реализуется совместно с Томским государственным университетом.
– Наша программа – это про искусство видеть, рассмотреть мир вокруг себя, рассмотреть регион, в котором ты живёшь, и тех, кто тебя окружает. И суметь превратить это в интересный рассказ для миллионов людей, – рассказывает декан факультета журналистики Томского госуниверситета Илья Мясников, который как раз приехал на Сахалин для работы с островными студентами. – Сегодняшние выпускники программы находятся как бы на финальном забеге перед выходом к реальным работодателям, к реальной аудитории.
В ходе учёбы студенты изучили компьютерную вёрстку, графический дизайн, веб-дизайн, работу с цифровыми платформами, визуальные искусства, такие как фотожурналистика, документалистика. Сейчас они изучают основы проектного управления. Такой нетривиальный набор навыков поможет им сделать первые серьёзные шаги в профессии. При этом не обязательно становиться профессиональным журналистом: полученные знания пригодятся практически в любой сфере деятельности.
– Цифровые медианавыки сегодня нужны всем, – уверен И. Мясников. – Нужны вообще для широты взгляда, культурного развития, чтобы пристальнее всмотреться в самих себя и в место, где ты живёшь. И мы понимаем, что эти навыки будут востребованы.
Вместе с деканом факультета из Томска приехали также руководители направлений школы – специалист по цифровым платформам Максим Ваганов и дизайнер-график, художественный редактор и арт-директор Анна Цырфа.
Обучение по программе «Два диплома» проходит в так называемой гибридной форме. Очный формат реализуется за счёт приезда преподавателей или поездки самих студентов на материк в вузы партнёры. Это комбинируется также с заочным и дистанционным форматом обучения.
Для слушателей «второй диплом», свидетельствующий о профессиональной переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности, обходится абсолютно бесплатно. Главное условие: вне зависимости от длительности программы у вуза-партнёра, его диплом выдаётся только после завершения основной учёбы и получения диплома бакалавра на Сахалине.
Чтобы записаться на программу «Два диплома», необходимо сначала поступить в СахГУ, и только после этого обратиться в приёмную комиссию, где принимают заявления. Обучаться можно уже с 1 курса, продолжительность обучения составляет в от 2 до 3 лет.
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