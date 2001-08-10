В Южно-Сахалинске проверяют дороги, находящиеся на гарантии у подрядчиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре приступили к сезонному обследованию участков городских магистралей, на которых был проведен ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Во время выездов представители разных структур и общественники при участии управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации проверяют объекты на наличие возможных дефектов для дальнейшего устранения в рамках гарантийных обязательств по исполненному муниципальному контракту.
Сегодня комиссия проверила участок ул. Ленина от ул. Емельянова до ул. Пуркаева. Напомним, подрядчик, выполнявший ремонт дороги, в течение пяти лет несет гарантийные обязательства.
Ведущий инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Александр Салабаев рассказал, что работа по мониторингу проводится регулярно.
- Каждую весну мы обследуем участки дорог на предмет возможных дефектов. Осматриваем проезжую часть, тротуары, благоустройство. Сегодня на этом участке выявлен ряд дефектов дорожного полотна, в том числе, есть замечания к люкам ливневой канализации. Дальнейшие наши действия - составляем акт с указанием замечаний, прикладываем фотографии и направляем подрядчику на устранение, - рассказал Александр Салабаев.
По мнению председателя общественного дорожного совета Южно-Сахалинска Валерия Ерохова, такие плановые проверки состояния дорог - важная часть нацпроекта «БКД». По его словам, это позволяет, что называется, держать руку на пульсе. Муниципалитет всегда активно привлекает к контролю за дорогами общественность, в том числе на этапе строительства, и есть возможность высказывать свои замечания, предложения, которые будут учтены.
Комиссия продолжит работу по проверке качества выполнения дорожных работ. Приведение городских дорог в соответствие современным техническим стандартам является для администрации Южно-Сахалинска ключевым направлением в вопросах благоустройства.
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